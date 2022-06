Hace tan solo dos días, se hizo público que María José Campanario había dado a luz a su tercer hijo, el cuarto para Jesulín de Ubrique. Como era de esperar, esta noticia fue tratada y comentada en 'Sálvame' en la tarde del miércoles 8 de junio. Entre todos los comentarios que se hicieron al respecto, destacó el de Kiko Hernández, que mandó un mensaje muy directo a Jesulín.

"Espero que les compense, que la expulsión se la paguen muy bien, pero qué triste cuando el día de mañana le pregunte su hijo: '¿Cómo fue el día de mi nacimiento?'", exclamó Hernández haciendo alusión al secretismo con el que se ha llevado a cabo el parto.

El colaborador hizo uso de su peculiar sentido del humor para imaginarse la respuesta que el diestro daría a su hijo: "Todos escondidos, te pusimos cuatro sábanas para que no te viera nadie, llamamos a la abuela en secreto para que se lo dijera a todo el mundo. Qué triste, pero si os compensa, allá vosotros", sentenció.

Pero Kiko no se quedó ahí, pues también mandó un contundente mensaje el padre del niño: "Jesulín, espero que con este seas mejor padre que con la primera, porque has sido mal padre y has sido mal hijo, porque dejaste que a tu madre la embargaran la casa. Solo había que pagar 90.000 euros. Una persona normal, no puede, pero creo que Jesulín, sí. Y dejó que le quitaran la casa", le recriminó el tertuliano.

Sin embargo, María Patiño quiso añadir algo a las palabras de su compañero: "Todos los hijos de Jesulín están al tanto de la evolución del embarazo", aseguró, en clara referencia a la hija de Belén Esteban.