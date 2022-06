Cristina Pedroche ha ido a divertirse a El Hormiguero para hacer un balance de la segunda temporada de Love Island, el reality de amor de NEOX que graba actualmente en Gran Canaria.

La presentadora más dicharachera de Atresmedia se encuentra a caballo entre Canarias y Madrid desde hace unas semanas para cumplir con todos los compromisos profesionales que tiene al tiempo que presenta el mencionado programa de telerrealidad de una de las cadenas del grupo de comunicación.

En su última entrevista con Pablo Motos, la reina de las campanadas lo ha dado todo y ha vuelto a compartir algunos de los aspectos más personales de su vida.

Pero lo que más ha sorprendido de su entrevista con el presentador de Requena ha sido cuando Pedroche le ha confesado su faceta más supersticiosa dejando al comunicador sin palabras por la interminable lista de manías y creencias que tiene.

"Tengo muchísimos toc"

Al ser preguntada por los amuletos en los que tiene fe ciega, Cristina Pedroche ha comenzado a desvelar todos los "toc" que tiene y que pensaba que no le lastraban en su día a día.

"Aunque yo diga que no, tengo muchísimos toc. No soy maniática, ni supersticiosa... O eso creía hasta que pasan tonterías que me hacen recapacitar", explicaba la madrileña. "Ayer mi madre me dio un collar y me dijo 'te lo doy ya para que lo lleves a El Hormiguero'. Yo le dije que no porque no podía ponerme un collar que no sabía que energía tenía. Las cosas me dan buena y mala suerte", señalaba.

Además, también recordó su etapa de estudiante desvelando una hilarante situación que hizo que el plató rompiese a reír. "Cuando iba a los exámenes siempre ponía los bolígrafos en la misma posición. Llevo siempre muchos bolis. Cuando tenía un examen y alguien me pedía uno y sabía que iba a sacar menos nota que yo, le regalaba el boli por si me traspasaba la tontuna".