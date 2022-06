La celebración de la tercera edición de la Sálvame Fashion Week dejó más de un momentazo para la posteridad de la televisión española.

Desde la brutal caída de Chelo García - Cortés que acabó con la colaboradora en el hospital con una rotura de muñeca hasta el descuido de María Patiño que dejó al descubierto sus pechos durante uno de los desfiles... La cita del programa de las tardes de Telecinco con la moda española fue una conjunción de arte español con humor que satisfizo las necesidades de una audiencia que esperaba con ansias la vuelta de estos formatos.

Otro de los momentos más esperado de este evento era el desfile de Ana María Aldón, que provocaría el primer encuentro de la mujer de Ortega Cano con Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado con la que el torero mantiene una guerra mediática que se recrudece por momentos.

Sin embargo, la actual mujer del padre de Gloria Camila y José Fernando Ortega, ha desvelado cómo fue el encuentro entre ambas que se saldó con un emotivo saludo en el que se dejaban las rencillas de lado, según ha compartido la diseñadora.

¿Reconciliación a la vista?

Según Ana María Aldón, el día de la Sálvame Fashion Week se produjo este respetuoso e inesperado saludo entre ambas como bien ha compartido la modista.

"Cuando yo estaba en maquillaje la vi en el espejo. Se acercó y me saludó y yo la saludé. Es lo más correcto que hay, saludar a una persona que a mí no me ha hecho nada, ni yo a ella", desveló Ana María.

¿Supondrá este encuentro un paso más para el acercamiento entre ambas familias?