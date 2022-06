'Ya son las ocho' contó este miércoles en su plató con Alexia Rivas y Rocío Flores. La periodista aprovechó esta situación para responder a los ataques que le dedicó la hija de Antonio David hace unos días, cuando llegó a afirmar que criticaba a Olga Moreno con el único objetivo de tener más presencia en los platós. Por este motivo, la aludida quiso recordarle que sus colaboraciones en distintos programas de Telecinco no se deben a sus comentarios sobre la expareja de Antonio David Flores.

Antes de empezar el debate sobre 'Supervivientes', Alexia se dirigió a su compañera de programa: "Antes de hablar de este vídeo quería comentar una cosa, si no me parece un poco ridículo estar en plató dos personas que se han dicho cosas a través de una cámara de televisión y prefiero decirlo a la cara".

"Te escuché en 'El programa de Ana Rosa' decir que yo criticaba a Olga porque me convenía para hacerme platós", continuó diciendo antes de hacer un repaso por los programas en los que trabaja por méritos propios: "He sido crítica con muchísima gente y no creo que Olga me haya servido para fichar ni por ‘Ya es mediodía’, ni ‘Ya son las ocho’, ni para presentar ‘Infiltrados en Honduras’, hacer ‘Sobreviviré’ o estar de colaboradora en ‘Supervivientes’ todos los días".

Acto seguido, Alexia le lanzó un dardo a Rocío Flores: "Yo no sé por qué hacéis vosotros las cosas, a lo mejor se cree el ladrón que todos son de su condición, pero yo desde luego lo intento hacer con toda la profesionalidad". "Creo que siempre soy respetuosa. Si soy trabajadora de esta cadena, también merezco un respeto y que no se diga que estoy aquí por interés o por hacer platós".

Tras escuchar las palabras de la comunicadora, la nieta de Rocío Jurado intentó darle un golpe bajo sacando a relucir su pasado en Telecinco: "Hasta el día de hoy no he faltado el respeto a nadie. Está claro que Olga no es el motivo de que hayas fichado por los programas como colaboradora, es más bien por el tema Merlos".

"Me parece un poco oportunista hablar de Merlos porque yo no he vuelto a hablar de ese señor. Yo sé por qué llegué, pero si yo no hubiera valido no me hubiera quedado", se defendió Alexia.