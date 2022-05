Olga Moreno no aguanta más la presión y está dispuesta a todo por recuperar la calma que perdió hace un año y medio cuando saltó la noticia de su divorcio con Antonio David Flores y su polémica participación en Supervivientes 2021, concurso del que resultó ganadora.

Desde que abandonase Honduras, la ex mujer del padre de Rocío Flores hizo lo que coloquialmente se conoce como una 'bomba de humo mediática' y se apartó del foco para hacer frente a la complicada situación familiar que tenia en su casa.

Pocas eran las veces que se podía ver a la ganadora del reality de supervivencia en algún acto y su silencio ante la prensa se volvió una rutina hasta que decidió acabar con él concediendo una incendiaria entrevista en la que desvelaba toda la verdad sobre su ruptura con el ex guardia civil.

Mientras ella gestionaba su imagen pública como podía, su hermana también participó de la guerra mediática que tenía abierta Olga vía Twitter atacando a cualquier persona que pusiera en duda la figura o la historia de su hermana.

Ahora, pasado el temporal, Olga Moreno recordó la advertencia que le hizo a su hermana hace un tiempo durante su participación en el programa de Toñi Moreno, Déjate Querer.

"No quiero eso, yo no soy así"

Mientras hablaba con Toñi Moreno, Olga le confesó a la presentadora la petición que le hizo cuando el drama familiar del clan Flores estaba en su punto más álgido. "Le tuve que decir a mi hermana que se calmara con sus comentarios en redes sociales. Se lo he tenido que pedir por activa y por pasiva, yo no quiero eso, yo no soy así", decía visiblemente afectada.