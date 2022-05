Sálvame ha vivido una de sus semanas más grandes.

El programa de las tardes de Telecinco anunció hace unas semanas que volvía a poner en marcha toda la maquinaria para celebrar, tras varios años, la más que esperada Sálvame Fashion Week, la cita del formato estrella de Mediaset España con la moda española.

Un evento que ha contado con una grandísima acogida por parte de la audiencia y que le ha regalado a los espectadores grandes momentos que quedarán para siempre en la memoria de los televidentes.

En esta nueva convocatoria de la mencionada cita, en la que los protagonistas son los colaboradores del programa, han contado con la presencia de Rocío Carrasco, quien volvió a subirse a una pasarela 20 años después de su primer desfile.

Pero lo que ha despertado el aplauso unánime del público no fue el modelo que lució la hija de Rocío Jurado en uno de los desfiles de esta convocatoria sino cómo apareció la protagonista de Contar la verdad para seguir viva horas antes de la semana de la moda de Sálvame.

Espectacular rostro

La hija de La Más Grande apareció en el plató de Sálvame sin una sola gota de maquillaje, dejando ver a la audiencia cómo es Carrasco a cara lavada.

Su rostro, sin una sola imperfección, generó un gran revuelo en redes sociales por la belleza de Rocío y recibió infinidad de mensajes alabando su atractivo. "Maravillosa, Rocío Carrasco, saliendo sin nada de maquillaje y vestida con ropa de calle. ¿A ver quién se atreve? Me encanta su estilo y me flipa, siempre, su valor" señalaba una usuaria de Twitter. "No se puede estar más guapa. Una vez más vuelve a demostrar que está en su mejor momento", señalaba otra.