Sin esperárselo, Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, se vieron envueltos en una nueva polémica que en esta ocasión nada tiene que ver con el mundo de la televisión.

El artista y músico, Víctor Elías, actual pareja de la cantante tinerfeña Ana Guerra, hizo pública una queja en redes sociales contra Albiac porque, según el también actor, la pareja no contó con él para el segundo concierto homenaje a Rocío Juirado en Sevilla, a difrencia de lo que sí ocurrió con este mismo evento en Madrid.

Elías, a juzgar por su mensaje en su perfil de Instagram, está bastante molesto porque nadie le avisó de que no se iba a contar con él para este importante evento, lo que provocó la furia del músico e hizo que se desahogase de forma pública contra Rocío y Fidel. "No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa. Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta. Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa. Por supuesto al promotor como si le pones un pendrive mientras no cueste dinero. Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien", escribía Víctor.

Sin embargo, debido al revuelo que se ha formado, el joven se ha visto obligado a salir del paso excusándose y aclarando lo sucedido.

"No era nada con ellos"

Al ser preguntado por los medios de comunicación en su última aparición pública, Víctor Elías quiso quitarle hierro al asunto y matizar sus palabras para evitar que el malentendido siguiese adelante.

"No he hecho más polémica, en ningún momento mencioné a Rocío ni a Fidel, no era nada con ellos. Simplemente, como en todas las profesiones, hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales, con la libertad que tienen, siempre sin faltar el respeto a nadie, diciendo cómo me sentía", comentaba el actor para apuntar que "A veces mostramos siempre lo bien que estamos y se nos olvida que las redes también sirven para denunciar hechos o hacer este tipo de cosas", zanjaba.