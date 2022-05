El jurado de la Televisión Rumana (TVR, pública) ha denunciado haber sido víctima de una injusticia durante el proceso de votación de la gala de Eurovisión celebrada en Turín (Italia) este fin de semana, después de que la organización del festival anulara su voto por supuestas irregularidades que, según Rumanía, no existieron.

"Nos ha sorprendido constatar que el resultado del voto del jurado de Rumanía no ha sido tenido en cuenta en el cálculo de la clasificación final", ha denunciado la Televisión Rumana en un comunicado recogido hoy por el diario bucarestino Libertatea.

La emisora pública también se ha quejado de que no recibió ninguna explicación concreta por parte de la EBU sobre las presuntas irregularidades invocadas para anular su voto, y ha presentado una reclamación a la organización del festival.

"En función de la respuesta, TVR se reserva el derecho de tomar medidas concretas para corregir la situación creada", señala la tele pública rumana en un comunicado.

El jurado rumano le había dado 12 puntos -la máxima puntuación en el festival- a la canción de Moldavia, pero la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) decidió darle los 12 puntos a Ucrania tras aplicar un procedimiento que la Televisión Rumana ha calificado de "no transparente".

La polémica ha llevado a muchos en Rumanía a asegurar que el voto del jurado rumano fue anulado para favorecer a Ucrania, que ganó el festival de Eurovisión de este año y recibió numerosas muestras de solidaridad durante la gala por estar siendo víctima el país de una invasión militar por parte de Rusia.

El del jurado rumano no fue el único veredicto descartado por la EBU, que tampoco tuvo en consideración los votos de los jurados de Moldavia, Azerbaiyán, Polonia, San Marino y Montenegro. Además de no poder votar, Rumanía también vio como la presentadora del festival en el país, Eda Marcus, no podía intervenir en directo para comunicar la votación del jurado rumano.

Un vídeo que se ha convertido en viral en Rumanía muestra a Marcus incrédula mientras se preparaba para entrar en directo mientras la presentadora de la gala decía que la conexión no podía establecerse por motivos técnicos. "¿Qué? No me lo creo, ¡no me lo creo!", dice Marcus en el vídeo con expresión de frustración e incredulidad.