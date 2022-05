La distancia que ha tomado Paz Padilla del mundo de la televisión desde que se marchase de Sálvame ha sido tan grande que ni si quiera está la día de las últimas noticias y sucesos que le ocurren a sus ex compañeros.

Su abrupto adiós hizo que la humorista pusiese punto final a su etapa en la pequeña pantalla, al menos con Mediaset España, y a juzgar por sus declaraciones a la cómica parece importarle bien poco todo lo que tenga que ver con el programa al que perteneció durante 13 años.

Belén Esteban ocupó todos los titulares hace una semana tras sufrir una aparatosa y dolorosísima caída en pleno directo que la ha llevado al hospital y le ha provocado una fractura de tibia y peroné que la mantendrá alejada de los platós durante al menos 8 semanas. Además, la colaboradora ha tenido que ser intervenida y la operación ha sido todo un éxito.

Sin embargo, Paz Padilla no sabía nada del estado de salud de la colaboradora y se ha quedado muy sorprendida cuando los periodistas le han dado la noticia en su último acto público.

Pero, lo que más ha sorprendido de las palabras de la ex presentadora ha sido el extraño mensaje de apoyo que le ha mandado a la princesa del pueblo.

"Las cosas suceden a veces para que maduremos"

Sorprendida al conocer la situación de la persona con la que protagonizó una de las grandes broncas de la historia del programa, Paz Padilla espetó un "pobre, que se recupere" pero le lanzó un zasca que no ha sido muy bien recibido.

"Me imagino que tiene que ser muy doloroso y que no se desanime y piense que las cosas suceden a veces para que maduremos. Yo de todo lo que me sucede en la vida saco siempre algo bueno. Hay que madurar y tener paciencia, leer y se pueden hacer muchas cosas que no estar solo tirada en la cama", dijo la gaditana ante la sorpresa de sus compañeros.