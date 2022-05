Nacho Cano acudió anoche a 'El Hormiguero', aunque gran parte del protagonismo se lo llevó Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid casi monopolizó la entrevista a raíz de que Pablo Motos preguntara al artista por la polémica cesión de la comunidad de un terreno de 19.5000 metros cuadrados para su espectáculo Malinche y que finalmente Cano acabó rechazando.

Durante la charla también se recordó la Medalla de la Cultura que la presidenta de la Comunidad le entregó el pasado 2 de mayo de 2021. Ya en ese momento, Cano se deshizo en halagos con la del PP y la llamó "valiente" por mantener los teatros abiertos durante los meses críticos de la pandemia.

Él quiso defender de nuevo su postura y afirmó: “Ser agradecido no es ni de derechas ni de izquierdas”. “Esta mujer ha hecho que en esta ciudad podamos tener todos hoy trabajo y seguir con la vida. Mantuvo los teatros abiertos y gracias a ello yo pude pagar los sueldos a la gente”, volvió a defender a la presidenta.

“Lo único que hice, además en boca de gente muy de izquierdas, porque a los artistas se les dice que si no son de izquierdas no van a trabajar, es decirle lo que expresaba la mayoría de la gente, que es 'gracias'”, afirmó tajante. Cano volvió a llamar "valiente" a Ayuso porque "se ha dejado los cojones por todos nosotros para que vivamos mejor y hay que agradecérselo”. “Todos nos beneficiamos, de izquierdas y de derechas”, expresó, y lanzó una pregunta: "¿Se la juega por mí y yo no me la voy a jugar por ella, aunque sea un poquito?”.

A colación de esto, el artista se lamentó por lo que a su modo de ver es una falta de libertad de expresión: “En los 80 decíamos lo que nos daba la gana (...), lo que estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con eso, es otra cosa”. “En los 80 no había censura y si a alguien le decías 'gracias' lo decías, y no te metían en la derecha o en la izquierda, con el puto discurso de los cojones”, dijo molesto.