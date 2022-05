Tras la celebración de la primera semifinal de Eurovisión 2022, los diez países clasificados para la gran final del sábado pasaron por un sorteo para elegir en cuál de las dos mitades de la gala actuarán. En total, 25 países participan en la final, los 5 del Big Five, 10 clasificados de la primera semifinal y 10 de la segunda.

Aunque el orden de actuación lo elige la organización para favorecer que el show sea entretenido y no se solapen canciones de géneros similares, el azar es el que dictamina si los representantes actúan en la first half (primera parte, hasta el número 13) o en la second half (segunda parte, del 14 al 25).

De los cinco grandes, España, Italia, Francia y Alemania actuarán en la primera mitad, mientras que Reino Unido actuará en la segunda. De los clasificados en la semifinal de ayer, Suiza, Armenia, Portugal, Noruega, Ucrania y Holanda se unen a la primera mitad. Por su parte, Islandia, Moldavia, Lituania y Grecia actuarán en la segunda. Cuando se celebre la semifinal se decidirán el resto de posiciones y se dará a conocer cuál es el orden de actuación definitivo.

Actuar en la segunda mitad, garantía de mejor resultado

Históricamente, actuar en la segunda mitad del show, es decir, entre las últimas, ha sido más beneficioso. Italia ganó el año pasado actuando en 24ª posición, aunque Holanda venció en 2019 saliendo a cantar en el número 11. En 2017, Salvador Sobral (Portugal) actuó en 11º lugar, mientras que Mäns Zelmerlow (Suecia) y Conchita Wurst (Austria) actuaron en 2015 y 2014 en décimo y undécimo lugar. Ninguno actuó entre los nueve primeros. Hay que remontarse a 2003, cuando venció Turquía, para encontrar un país que haya ganado actuando entre las cinco primeras del orden de actuación (en 4ª posición).

El resto de vencedores de la última década han actuado en la 'second half': Israel en 2018 (22ª), Ucrania en 2017 (21ª), Dinamarca en 2013 (18ª), Suecia en 2012 (17ª) y Azerbaiyán en 2011 (19ª).