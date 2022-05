Unos días antes, concretamente los días 10 y 12 de mayo, ya sonará la música en el Pala Alpitour, un recinto con capacidad para 18.000 asistentes, con la celebración de las semifinales eurovisivas. Tanto las semifinales, como la final arrancarán a las 21:00 horas.

Como es habitual, España no tendrá que pasar por las semifinales, ya que está clasificada directamente para la final por pertenecer junto a Italia, Reino Unido Alemania y Francia, al ‘Big Five’, el grupo de países que más aporta a la Unión Europea de Radiodifusión. Hasta el momento, las casas de apuestas incluyen entre las cinco favoritas a la representante de España, junto a Ucrania, Italia, Suecia y Reino Unido.

Chanel, nacida en La Habana, ha tenido que recorrer un camino complicado para llegar a convertirse en la artista que represente a nuestro país. Protagonista en numerosos musicales, la cantante, actriz y bailarina hizo uso de sus mejores armas y su experiencia y profesionalidad sobre el escenario para convencer al jurado del Benidorm Fest y salir vencedora de una preselección que estuvo rodeada de polémica, pues no fue la favorita del público.

Una vez superado ese primer capítulo amargo que dividió España, la artista cubano-española encara Eurovisión con la intención de mostrar todo su potencial y dejar claro, porqué fue ella la seleccionada. Pero, la trayectoria de la cantante de 31 años de edad hasta llegar a ser la candidata de España también ha estado rodeada de otros debates. De hecho, hubo cierto revuelto en torno a su canción ‘SloMo’, que fue acusada de no cumplir con las reglas del concurso, al superar el 35% de la letra en un idioma diferente al castellano y/o las lenguas cooficiales de España. No obstante, los organizadores revisaron el tema y dieron el ‘okey’. Por otra parte, también hubo quien denunció que la canción lanzaba mensajes muy “sexualizados y sin profundidad”.

Pero, pese a todas estas críticas, lo cierto es que ‘SloMo’ no ha dejado de sonar en las radios, televisiones y lugares de baile, donde miles de personas han movido el cuerpo al ritmo de Chanel. No obstante, a pesar de que la disfruten cada vez que la escuchan, lo que mucha gente se pregunta es qué significa realmente ‘SloMo’. En realidad se trata de una abreviación de ‘Slow-motion’ (Cámara lenta), acción en la que se basa el estribillo del tema. Algo en lo que quiso incidir la artista en sus actuaciones en el Benidorm Fest.

Letra de ‘SloMo’:

Letra de la canción 'SloMo' de Chanel

Let's go! Llegó la mami

La reina, la dura, una bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video, watch it SloMo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazone

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Y no se confundan

Señor y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo.