Los concursantes de la nueva edición de Supervivientes están protagonizando infinidad de momentos que nunca antes se habían producido en la historia del programa.

En las últimas semanas, la actitud de algún concursante ha hecho que la audiencia pidiese la expulsión disciplinaria de uno de ellos, al igual que uno de los concursantes ha hecho que la productora del programa active el protocolo de abandono debido a que uno de los participantes reconocía estar al límite de sus posibilidades.

Sin embargo, lo que en el programa no se esperaban era que una de las participantes fuese a echarle un pulso a la dirección del concurso y que les acusase de algo tremendamente grave que pondría en jaque el devenir del concurso.

Según esta concursante, el programa estaría teniendo un claro trato de favor sobre uno de los grupos y esto le parece tan injusto a a joven que anunció que iba a ponerse en huelga.

Pero, ¿Qué es lo que ha pasado realmente?

No más momentazos

La protagonista de esta amenaza ha sido Desy Rodríguez.

La ex concursante de Gran Hermano y actriz de la serie Veneno dijo en pleno directo de Conexión Honduras que no iba a hacer nada más y que no iba a dar más contenido hasta que la dirección del programa fuera ecuánime en el trato. "Hasta que no se igualen los tratos de unos para otros yo no pienso hacer nada. Aquellos hartándose de comer y nosotros haciendo la prueba ayer, la ganamos y ahora nos quitan fruta. Y ellos puchero… Pues no. Si pasamos hambre, pasamos hambre todos" empezó diciendo para lanzar el órdago. "Si quieren contenido, que nos den de comer", espetó.