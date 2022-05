Telecinco ha decidido prescindir de uno de sus trabajadores.

Al más puro estilo Paz Padilla, el grupo de comunicación ha notificado a un colaborador del programa Viva la Vida que ya no quieren continuar manteniendo una relación laboral con él y esta decisión supone el fin de una etapa para un conocido paparazzi español.

El colaborador en cuestión es Diego Arrabal, que ya llevaba cinco años entrando en los hogares españoles gracias a sus colaboraciones en el mencionado espacio del canal estrella de Mediaset España.

Envuelto siempre en un aura de polémica, Arrabal ha mostrado en reiteradas ocasiones su férrea opinión sobre ciertos temas de carácter delicado y este podría haber sido uno de los detonantes del despido del colaborador.

Ha sido el propio fotógrafo el encargado de anunciar la noticia a través de sus redes sociales pero no ha desvelado el motivo por el que se ha producido su despido. Lo que sí que ha hecho ha sido pedirle disculpas a sus compañeros por algún comportamiento que haya podio incomodarles. "No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté", escribe.

"Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal, lo repito, os pido perdón", reflexiona.

La verdad de su cese

Según han compartido varios medios de comunicación, el despido de Diego Arrabal se debe a su canal de Youtube, en el cual el paparazzi da su opinión sobre varios temas y personajes del momento sin filtro y atacando a quien se le pone por delante.