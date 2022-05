Cuatro emitió este miércoles una nueva entrega de 'Planeta Calleja'. En esta ocasión la protagonista fue Rossy de Palma, que viajó junto a Jesús Calleja hasta Ruanda para cumplir uno de sus sueños: ver gorilas en libertad en su hábitat natural.

Durante el viaje también hubo tiempo para mostrar su lado más desconocido, contando detalles de su vida personal y hablando del maltrato que sufrió por parte del padre de sus hijos, uno de los episodios más duros de su vida.

"En el embarazo empezó a ser más posesivo, él quería dominar. Bloqueaba mi instinto maternal, siempre quería tener el mando", explicó la actriz durante su charla con Calleja, llegando a confesar que se sentía "angustiada" porque su pareja era "de estas personas que petan y montan un pollo por una chorrada en cualquier momento".

Rossy de Palma decidió escapar por un "suceso violento" que se produjo en París: "Tuve miedo porque me vi a mí misma desde arriba. Tuve que ir al hospital donde estaba el médico forense. Una señora que había ayudado a mujeres maltratadas me dijo que tenía que cambiar la cerradura, coger a mis hijos e irme a Madrid. Eso es lo que hice".

"Cuando estás en la superviviencia no estás para pensar si eres feliz o no, estás para salir de ahí. Mis hijos me daban mucha fuerza, yo quería estar bien para ellos", afirmó.

Además, reveló que una parte de un tema de Rosalía es un audio que le envió y al que la artista le puso música: "Bajé al infierno por amor, pero como volví con dos ángeles no me arrepiento".