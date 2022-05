Antonio Resines regresó anoche a 'El Hormiguero'. El actor y colaborador del espacio llevaba sin acudir desde antes de que fuera ingresado en la UCI por Covid, por lo que fue recibido con mucho cariño por parte de Pablo Motos: "Antes de nada quiero decirte que te quiero mucho y lo hemos pasado bastante mal", afirmó el presentador.

En sus primeros minutos en el programa, el intérprete quiso lanzar "un grito de apoyo para toda la sanidad pública": "Lo que hacen no está ni está bien pagado ni bien administrado", dijo tajante.

Resines volvió a rememorar su ingreso hospitalario, aunque con mucho humor: "Mi mujer me dijo que me vio ponerme de color gris antes de llamar a una ambulancia y llevarme a urgencias. Allí tuve delirios con Hitler, Mussolini y Franco. Les llamaba Adolfo, Benito y Paco". "Siempre has tenido muy raros, mira en Los Serrano...", bromeó Pablo Motos.

Resines reconoció que también había tenido "delirios" con José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. "Curiosamente, al poco de recuperarme, me llamó para que diera el pregón de las fiestas de San Isidro", comentó el actor. El actor contó de nuevo que pidió a los médicos que le pegaran "un tiro": "Me dice un médico: cómo te vas a morir tú, que no sabes la de veces que he utilizado yo el truco de la escobilla de 'Los Serrano' con mis hijos".

Entre las secuelas que le han quedado, afirma que algo de dolor en las articulaciones, pero afirma que nunca perdió el gusto ni el olfato: “El gusto lo perdiste cuando hiciste el remake de Cheers”, dijo Pablo Motos, a lo que Resines le devolvió la broma diciendo que lo perdió yendo al programa.

Finalmente, Resines recuperó un clásico, su sección 'El justiciero', donde comenta si noticias de actualidad están bien o mal. El actor le dio con tanto ímpetu a los pulsadores que le saltaron trozo de los mismos en la cara. Tras advertir que le había salido sangre, el presentador decidió parar: “Vamos a dejarlo porque te matas, te has librado de un imposible y te vas a matar haciendo 'El Hormiguero'”, bromeó.