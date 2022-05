La última polémica protagonizada por Marta Riesco la ha colocado en el disparadero y solo le quedan dos opciones: o ser condenada al más absoluto de los ostracismos o demostrar que la bomba que soltó hace unos días es la única verdad que existe.

Hace unos días, la reportera madrileña aseguró en Ya son las Ocho que había mantenido una conversación telefónica con Rocío Carrasco y que esta le habría propuesta participar en el concierto homenaje a Rocío Jurado que se celebrará en los próximos días en Sevilla.

Tras esta contundente afirmación, la hija de 'La más grande' se sentó en Sálvame y desmintió por completo la versión dada por la periodista. Pero este desmentido no lo hizo de boquilla, sino que aportó la grabación de las cámaras del restaurante en el que supuestamente se produjo esa llamada y se demuestra que, claramente, jamás hubo un intercambio de palabras entre ambas como sí que ocurrió con el director de la revista Lecturas, Luis Pliego.

Al ser desmontada por la propia Carrasco, Marta Riesco se ha visto avocada a demostrar una supuesta verdad que ya ha sido aclarada. Hasta el momento, la joven no lo ha conseguido y esto ha hecho que la productora de El Programa de Ana Rosa le haya dado un tajante ultimátum a la comunicadora.

Al borde del despido

Según Jorge Javier Vázquez, el principal azote de Riesco, la productora del programa habría advertido a la periodista que se encuentra en una tesitura bastante complicada. "Me han contado que lógicamente, desde su productora, le han dicho que hasta que no aparezcan las pruebas, y la que no apareces eres tú”, dijo el catalán.

Por lo tanto, de no mostrar las pruebas que dice tener, Marta Riesco podría tener las horas contadas en Mediaset España.