Este miércoles 4 de mayo es el famoso Día de Star Wars, pero ¿Sabes por qué se ha escogido esta fecha para dedicarla a la mítica saga de George Lucas? Te lo contamos: surge de la asociación fonética del inglés “May the Force be with You” (“Que la Fuerza te acompañe”, en español) pero en inglés puede resultar muy similar su pronunciación a "May, the fourth (...)".

Pero para saber el verdadero origen del saludo hay que remontarse a la publicación de un artículo político del diario británico London Evening News, del 4 de mayo de 1979. En la nota, miembros del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por su flamante cargo de primera ministra. TEST | ¿Cuánto sabes de Star Wars? Puede caernos algo antipático, es cierto, pero "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicitaciones") es lo que decía ese mensaje, que compartía este mismo juego de palabras con la famosa frase de la saga de George Lucas. Para festejarlo... Este miércoles 4 de mayo de 2022 estará disponible Disney Gallery: El libro de Boba Fett, la serie original de Lucasfilm exclusiva de Disney+, que explora un "detrás de cámara" de la serie El libro de Boba Fett, cuya primera temporada completa ya está disponible en Disney+.