La entrevista bomba que ha concedido Olga Moreno hablando de su separación de Antonio David Flores ha dinamitado por completo los cimientos de la prensa del corazón en esta recta final de mes de abril.

La ganadora de Supervivientes 2021 ha decidido dar un golpe sobre la mesa y contar su versión tras siete meses en los que se han mantenido callada para, según fuentes cercana a Moreno, preservar la intimidad de su familia y no crear más problemas a los que ya llevan añadidos desde que Rocío Carrasco contase su historia de vida en 'Contar la verdad para seguir viva'.

Sin embargo, Olga ya no aguanto más y decidió romper su silencio con una impactante entrevista en la que aseguraba que "no sabía absolutamente nada de la relación de Antonio David con su actual pareja" y que "Antonio David me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto".

Sin embargo, otra gran damnificada de esta entrevista exclusiva ha sido la actual pareja de Antonio David Flores, Marta Riesco, quien ha lanzado unos duros reproches a la ex mujer de su pareja y a quien le ha profesado unas controvertidas críticas.

"Me da igual lo que opine"

Pasota y tajante, Marta Riesco confesó que le da igual lo que opine Olga Moreno sobre ella y aseguró estar tranquila y "más feliz que nunca".

Lo que sí que ha dicho que le ha sorprendido mucho es que haya sido capaz de callarse que iba a dar una entrevista y que, dos días antes, estuviese con Antonio David celebrado su cumpleaños. "Que se agarre a la exsuegra y que no diga ‘he hecho una exclusiva’..." dijo a modo de dardo envenenado contra la ex mujer de Moreno.