Antena 3 emite esta noche (22:00 horas) un nuevo capítulo de ‘Alba’, la adaptación española de la exitosa ‘Fatmagül’. En esta ocasión, Giner está segura de que el accidente de los chicos sospechosos no fue casualidad, pero Alba no se decide a contar lo que sabe. Lo que sí consigue la chica es que Bruno ponga en marcha una estrategia para cazarlos. Se acerca a Jacobo, que dice no tener ni idea de qué amenazas habla… pero se encarga de tener a Hugo de su parte por lo que pueda pasar. Mientras tanto, Giner es informada de que las pruebas de ADN han sido contaminadas y que César fue el encargado de transportar esas muestras. Clara y el policía por fin se besan, pero lo que parecía una bonita historia de amor se torna rápido en lo contrario, ya que Clara descubre quien violó a Alba y que César lo sabe todo desde el principio. Sin embargo, un golpe en la cabeza hace que todo le quede bastante borroso...

Por su parte, Telecinco apuesta este miércoles por una nueva entrega de ‘Pasión de Gavilanes’ (22:50 horas). Cuando Juan David llega al bar Alcalá para ver a Muriel, Rosario, movida por los celos, trata de impedir que su hija le reciba, pero ella se rebela y se reúne con el joven, que la sorprende entregándole una rosa. Cuando Rosario logra estar a solas con él, busca un acercamiento, pero él frena su avance, manteniendo la distancia con ella. Ignorando la fuerte atracción existente entre Juan David y Muriel, los gemelos Eric y León planean conquistar a la carismática hija de Rosario Montes. María casado charla con Raphael y Ana Milán en La 1 'Las tres puertas' vuelve esta noche a La 1 de TVE (22:40 horas). Raphael, Ana Milán, Juana Acosta, Melendi y Marian Rojas Estapé serán algunos de las celebridades con las que María Casado llevará a cabo su característica charla serena. Ana Pastor pone la lupa en el nuevo plan económico del Gobierno en laSexta laSexta programa esta noche por un nuevo especial de 'El objetivo' (22:30 horas). En esta ocasión, Ana Pastor sienta a la mesa del programa a periodistas económicos para analizar el nuevo plan del Ejecutivo. El Gobierno busca un pacto de Estado para sacar adelante su plan económico, pero la oposición lo ve insuficiente. Entre las 23 medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros están bonificar con 20 céntimos por litro el precio del combustible, limitar al 2% la subida de los alquileres, dar ayudas por valor de 430 millones al sector primario o volver a facilitar los ERTE. Pero ¿son suficientes? ¿Logrará consenso el Gobierno? Además, Cuatro vuelve a duplicar esta semana la emisión de ‘Todo es verdad’ (22:30 horas). Este miércoles, el programa presentado por Risto Mejide y Marta Flich abordará nuevos asuntos de actualidad e interés social a través de trabajos de investigación elaborados por un equipo de periodistas, con entrevistas, conexiones y el análisis de expertos y colaboradores.