Telecinco sigue sin dar con la tecla adecuada para escapar de la crisis de audiencia que atraviesa desde hace meses. Uno de los formatos que más síntomas de desgaste está experimentando es 'Sálvame', motivo por el que está a punto de afrontar una serie de importantes cambios para intentar remontar sus datos.

La principal novedad es el talk show que presentará Belén Esteban en el último tramo del magacín, tal y como adelantó en exclusiva Yotele este martes. Este portal publicó que la colaboradora se pondrá al frente de un espacio de testimonios con diferentes invitados, similar al mítico 'El diario de Patricia' de Antena 3.

La propia Belén ha confirmado esta noticia ante los medios de comunicación, pero ha optado por no desvelar nuevos detalles sobre su nuevo proyecto en Telecinco: "No puedo contar nada, pero estoy muy nerviosa e ilusionada. Va a ser una sorpresa".

"Creo que La Fábrica de la Tele y 'Sálvame' siempre me han propuesto cosas que he hecho porque he querido, pero es verdad que con esto estoy muy contenta", explicaba una Belén muy emocionada por esta nueva aventura televisiva: "Estoy deseando que empiece para que todo el mundo lo vea".

Un formato definido por ella misma como "un reto" con el que confía estar a la altura: "Espero hacerlo bien y que guste a la gente". "Me voy a sorprender hasta yo misma", comentaba ante los micrófonos de los periodistas, que intentaban sonsacarle más datos sin éxito: "Habrá momentos de llorar y otros de reír, pero no voy a decir de qué va a ir".

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, este espacio se pretende ubicar entre las 19:00 y las 20:00 horas y su estreno podría producirse en los próximos días. Además de en los contenidos que se ven en pantalla, 'Sálvame' también acometerá diferentes cambios internos que afectarán a su estructura directiva: David Valldeperas y Alberto Díaz dejarán su puesto como directores del espacio.