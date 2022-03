Los pasillos de Telecinco han sido esta tarde el escenario de un tenso desencuentro entre Kiko Jiménez y Gloria Camila. Así lo ha contado a la vuelta de una publicidad el colaborador de 'Sálvame', que anoche se desplazó hasta la gala de San Isidro 2022 para intentar conseguir unas declaraciones de José Ortega Cano, el padre de su expareja. Sin embargo, al torero no le sentó nada bien su presencia y acabó llamándole "cornudo".

Las intervenciones de Kiko en el programa de hoy no han debido de hacerle ninguna gracia a Gloria Camila. Según ha denunciado el tertuliano, la colaboradora de 'Ya son las ocho' se ha acercado a él de malas maneras durante la publicidad: "Me he quedado en shock, me ha empezado a decir un montón de insultos. Provocador, descarado, sinvergüenza...".

Acompañado de Jorge Javier Vázquez, que ha intentado localizar sin éxito a la hija de Rocío Jurado por las instalaciones de la cadena, Kiko Jiménez ha continuado detallando su encontronazo con la joven: "Me ha dicho que para hablar de su familia me tengo que lavar la boca".

"Ha empezado a gritar y a decir de todo", ha narrado mientras los cámaras de 'Sálvame' corroboraban su versión. "Nuestros compañeros cámaras se han quedado alucinando. El equipo técnico se ha quedado flipando, dicen que venía con muy mala hostia", ha apuntado Jorge Javier.

De nuevo en plató, Kiko ha confesado que se ha quedado "descompuesto" porque no se esperaba la reacción de Gloria Camila, que le ha tocado el hombro antes de soltar todo lo que quería decirle. La colaboradora de Sonsoles Ónega no ha dado su versión de lo sucedido, pero todo apunta a que podría hacerlo esta misma tarde en 'Ya son los ocho'.