"No me acuerdo de qué estoy cantando"... Podría formar parte de una de las letras del nuevo trabajo de Melendi, 'Likes y cicatrices', pero es la fórmula que eligió el cantante asturiano para disimular que se había olvidado de la letra en plena actuación en La Resistencia. El de Oviedo eligió el programa de David Broncano, en Movistar Plus+, para comenzar la promoción de su nuevo trabajo y estrenar una canción dedicada a uno de sus grandes ídolos, Fernando Alonso. El tema, llamado 'El plan', es un homenaje al piloto y surgió de una charla en Instagram entre ambos. La intención era buena, pero faltó ensayo.

"Yo no tenía pensado nada, he venido aquí y ha sido un desastre todo", dijo Melendi, avisando de que no estaba ensayado ni preparado la actuación. Entonó los primeros versos de "El plan" y se olvidó por completo de la letra. Optó por tararear unos segundos y reírse, ante la atenta mirada de Broncano, que no sabía que estaba ocurriendo y seguía aporreando dos palos como si tocase la batería. Fue Grison, el guitarrista oficial del programa, el que salió a ayudar a Melendi y se marcó un solo para maquillar lo que estaba ocurriendo. Era un programa de humor y la cosa se tomó así, con humor.

Durante la entrevista, Melendi también contó de qué conocía a Fernando Alonso. Los asturianos fueron a clase juntos pero "no lo sabíamos hasta que, años después, otro colega nos enseñó una foto juntos". No tuvieron demasiada delación porque el cantante confiesa que él no iba mucho a clase y "Fernando entrenaba".

La "casina" de Infiesto

El asturiano también les habló de su casa. "Tengo una casina preciosa en un pueblo que se llama Infiesto", comentó. Para su sorpresa, un invitado del público levantó la mano y resultó vivir también en Infiesto y ser vecino suyo cuando vivían en Oviedo. "Tenemos amigos en común", le dijo. En tono de broma también comentó que no podía contar cosas de él de aquella época "en la que no eras conocido y andabas con las maquetas"; a lo que Melendi respondió, en tono distendido, que sería "injusto" porque ya no es el mismo de entonces.

El cantante reconoce que es "un filón" para que se hable de él y salgan "leyendas urbanas", pero no está molesto con la situación. Invita a todo el mundo a restarle importancia a las cosas: "todos deberíamos reírnos más de nosotros mismos, habría menos problemas".