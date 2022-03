Hace unas semanas, Telecinco anunció a bombo y platillo el regreso de 'Pasión de gavilanes'. La cadena se hizo con los derechos de emisión de la segunda temporada de la mítica telenovela que en su día emitió Antena 3 con la esperanza puesta en que ayudara a solventar su crisis de audiencia. Pero nada más lejos: la cadena ha decidido retirar la serie de la sobremesa tras hacer unos datos nefastos.

Aunque tuvo un estreno aceptable en el prime time con un 16% y un 18,7%, los 'gavilanes' cayeron en su segunda semana a un 10,1%, un 11,7% y un 13,8%, derrotados ante el especial de 'Tierra amarga' en Antena 3. Fue por ello que Telecinco movió ficha y anunció que la telenovela llegaba a la sobremesa, concretamente como contenido dentro de 'Sálvame Lemon Tea', aunque sin detallar en qué consistía.

Finalmente este lunes se desvelaba que la cadena iba a emitir una reposición de capítulos ya emitidos. Una decisión criticada por la audiencia, que dio de lado a la cadena: el lunes, 'Pasión de gavilanes' se quedó con un 7% mientras que el martes cayó a un 6,7%, entre cinco y seis puntos por debajo de lo que marca el 'Lemon Tea'.

Sus malos datos también parecen haber perjudicado a la edición 'naranja' de 'Sálvame', que esta semana ha caído a un 12% de cuota de pantalla. Es por ello que a partir de este jueves la tarde de Telecinco finaliza el experimento y recupera su normalidad

¿Qué puede hacer Telecinco ahora con la serie?

Ante este fracaso en audiencias, a la cadena le quedan pocas posibilidades de sacar a flote la que era su gran apuesta. Por el momento, Telecinco emitirá nuevos capítulos de estreno este miércoles a partir de las 23:30, casi a medianoche, cuando termine el partido de la Copa del Rey.

A la serie le queda una última oportunidad: que la audiencia que arrastre el partido sirva como impulso para que se estabilice en la noche del miércoles, como ocurre con 'Infiel' o 'Inocentes', telenovelas que han logrado una base de fieles en el prime time de Antena 3.

Si esto tampoco funcionase, a la cadena le queda otra opción: mandar a los 'Gavilanes' al access prime time, estrategia que ya realizó con la turca 'Love is in the air' la pasada temporada y que no tuvo demasiado éxito.