Un mes ha pasado desde que Chanel se coronase como ganadora del Benidorm Fest y por tanto se convirtiese en nuestra próxima representante en Eurovisión. Sin embargo, una nueva polémica se ha levantado en los últimos días en torno a la letra de 'SloMo', la canción que Chanel defenderá en Turín.

En 'RTVE Responde', la defensora del espectador María Escario, ha preguntado al miembro de la Dirección de RTVE, Ignacio Elguero, si la letra de la canción "perpetúa estereotipos de género", tal y como apuntan varios usuarios en redes sociales. Unos comentarios a los que, por cierto, se sumado el PSOE. "Si hubiera una sugerencia por parte del Observatorio de Igualdad, no habría problema. El Observatorio de Igualdad está por encima de todo y tiene unas normas", ha respondido.

Sin embargo, el directo se ha mojado, manifestando que es un tema "lúdico-festivo que juega con la seducción de las personas. No tiene más pretensión. Su fuerte es la puesta en escena y el tema compositivo, pero no le veo elementos que pudieran ser generadores de más controversia de la que ha provocado".

Escario también le ha preguntado si habrá más peso en el voto popular de cara a futuras ediciones del 'Benidorm Fest'. Ante esta pregunta, Elguero se ha mostrado más prudente: "No quiero arriesgar a decir que sí porque tiene que ser una decisión que salga de ese foro participativo, pero posiblemente sea una de las cosas a estudiar para que no haya un fallo en la balanza. No tenemos ningún problema en que eso se solucione. Es más, lo solucionaremos".

Por su parte, Escario ha contestado con una carta a las múltiples quejas que se han producido a raíz de la letra de 'SloMo': "Como defensora y miembro del Observatorio de Igualdad de la Corporación RTVE, visto el debate social provocado por la letra de la canción SloMo, recomiendo que el proceso de selección de las canciones candidatas a Eurovisión, sea consecuente con la Guía de Igualdad de la Corporación RTVE".

A este aspecto ya respondieron los directivos de RTVE: "Escuchamos atentamente estas opiniones y seremos sensibles ante cualquier malestar que puedan provocar estas letras en las mujeres españolas, valorando la posibilidad de incluir modificaciones en las mismas si fuera necesario". Sin embargo, la defensora de la audiencia considera que esa respuesta se contradice con la Guía de Igualdad de RTVE.