Esta semana se han hecho virales unas declaraciones de Álvaro Morte, conocido por el gran público por haber interpretado al personaje de El Profesor en 'La casa de papel'. En ellas, el actor arremete directamente contra Jorge Javier Vázquez a raíz del éxito de su función teatral.

"Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo, y otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, no tengan salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", expresaba el actor sobre el presentador, que estos días representa en la capital su obra 'Desmontando a Séneca'.

Lejos de no entrar en la polémica, Jorge Javier ha querido responder a Morte, aunque lo ha hecho a su manera, echando mano una vez más de la ironía: "Entenderéis que dada la consternación que me produce lo que están haciendo a @IdiazAyuso, no me queden fuerzas para contestar a @AlvaroMorte. Lo siento, disculpad", ha escrito con sorna.

Ayer mismo Jorge Javier también saltaba contra Àngels Barceló, con la que mantiene un conflicto desde que esta se negara a entregarle el Premio Ondas que él ganó en 2009. Según el presentador, un conocido suyo en la Cadena Ser le comentó lo siguiente sobre la periodista: "Llevo trabajando en esta cadena 8 años, coincido en el ascensor con ella un montón de veces y todavía no se ha producido el día que me diga "buenos días"". "Yo, sin embargo, soy un pitiminí. Una flor de primavera", añadió.