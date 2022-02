Antonio Resines ha concedido su primera entrevista en televisión después de haber superado las COVID-19 tras dos meses ingresado en la UCI.

El querido actor, de 67 años de edad, ha entrado por videollamada a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, y ha hablado sobre cómo han sido estos complicados días en los que ha estado luchando por superar una enfermedad que lo ha puesto en una de sus peores tesituras vitales.

Hace poco más de dos días que el intérprete recibió el alta hospitalaria y, a través de una extensa y emotiva carta escrita por él mismo, quiso agradecer el trato recibido por el personal sanitario del hospital madrileño Gregorio Marañón, así como también quiso poner en valor todo el cariño y el amor que, tanto él como su familia, han recibido durante su estancia en la UCI.

A través de una videollamada, Antonio Resines quiso dar su primera entrevista a su amigo Pablo Motos y, fue en el programa del presentador de Requena, donde el actor se abrió en canal y relató cómo ha sido esta pesadilla que lo ha obligado a verse entre la vida y la muerte.

"Me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de más"

Visiblemente más delgado y con el rostro cansado, Resines apareció en el exitoso programa de Antena 3 para dar cuenta de cómo ha sido esta sobrecogedora situación.

Sin poder extenderse mucho ya que, como él mismo ha confesado, se cansa mucho a la hora de hablar, Resines hizo hincapié en lo importante de su experiencia. "Todo empezó con una semana de debacle. Hasta el 22, 23 de diciembre me recuerdo tosiendo, muy mal. Luego me llevaron al hospital, y ya no me acuerdo de más", recordaba el actor.

“Estaba en otro mundo paralelo, que tenía que ver con la realidad. Si lo cuento van a pensar que estoy loco. Vives en un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad. Se pasa muy mal porque no controlas”, explicaba el intérprete.

Sobre las secuelas físicas que le ha dejado la enfermedad, Antonio Resines compartía que "tengo una atrofia del 80%, no tengo músculos, ando con ayuda de andador" pero lanzaba un esperanzador mensaje con el que aseguraba que "me recuperaré".