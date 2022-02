La entrevista que concedió Rocío Carrasco a Jorge Javier Vázquez el pasado viernes continúa dando que hablar en los programas de Telecinco. Este lunes ha llegado el turno de 'Ya es mediodía', donde Rosa Benito ha respondido a su sobrina después de que esta la calificara de "veleta" en el especial de 'Montealto: regreso a la casa'.

Una palabra con la que no se identifica en absoluto: "Seré muchas cosas, pero veleta no lo he sido nunca. Mis opiniones me han podido y por eso he tenido las acciones que he tenido". Rosa ha recordado que, durante su etapa en 'Sálvame', defendió "a capa y espada" a Rocío de todos aquellos que ahora "la están poniendo de maravilla". "¿Ahí no era veleta? ¿Ahí era la tita?", se ha preguntado.

Por otro lado, la que fuera cuñada de Rocío Jurado se ha mostrado tajante en su posición respecto a Antonio David Flores. "Nunca he cambiado mis opiniones referentes a Antonio David", ha insistido Rosa: "He tenido mis pensamientos, lo he juzgado y me he peleado con él". Del exguardia civil ha dicho también que es "una persona que ha hecho mucho daño".

"Cuando iba a Sálvame estaba en una sala porque no quería estar en un plató con él. ¿Ahí no era veleta?", ha continuado diciendo Rosa durante su monólogo antes de añadir: "Llevo dos años y medio aquí y he seguido defendiéndola". "Yo, como madre, a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal. Si eso es ser veleta, entonces soy veleta", ha subrayado.

Rosa Benito carga contra 'Sálvame'

Rosa Benito ha lanzado varios dardos a 'Sálvame', afirmando que "a Rocío la pusieron verde durante el tiempo que estuve ahí". "¿Entonces también son veletas?", ha cuestionado la tertuliana. Además, ha criticado que siguieran teniendo en nómina a Antonio David cuando el documental ya estaba grabado: "¿Tienes una serie hecha donde este señor ha hecho sufrir tanto a mi sobrina y lo sigues teniendo ahí?".

"¿Por qué me tengo que posicionar? ¿Estamos en una dictadura? Yo ya le demostré a esa señora (Rocío Jurado) lo que le tenía que demostrar en vida", ha apuntado Rosa, que ha finalizado con un mensaje para acercar posturas con Rocío Carrasco: "Yo sí te quiero en mi vida y me gustaría tener una conversación contigo y decir lo que nos tengamos que decir. Hemos sido una familia maravillosa".