Lituania ya tiene su candidatura cerrada para la próxima edición del Festival de Eurovisión. Monika Liu llevarán la bandera del país báltico en el escenario de Turín 2022 después de alzarse con la victoria en la gran final de ‘Pabandom iš naujo!', la preselección organizada por la televisión pública lituana, con el tema 'Sentimental'.

Monika Liu competirá en la súper producción musical de la UER después de lograr la unanimidad entre el jurado y el público de la preselección lituana, logrando las máximas puntuaciones de ambas fases de la votación.

Con la elección de Monika Liu, Lituania intentará clasificarse de nuevo en la gran final la próxima edición del Festival de Eurovisión. En Róterdam 2021, The roop logró el 8º puesto en la gala del sábado gracias a los más de 220 puntos (55 puntos por parte del jurado profesional y 165 del televoto) con el tema 'Discoteque', su segundo mejor resultado histórico lo superado por el grupo LT United y su 'We are the winners' en el año 2006 (6ª posición con 162 puntos).