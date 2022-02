Rosa Benito reaccionó hace unos días con un monumental enfado al nuevo mote con el que Jorge Javier Vázquez ha empezado a referirse a ella. Que el presentador de 'Sálvame' dijera que es "la viuda de Rocío Jurado" indignó a la colaboradora de 'Ya es mediodía', que también criticó a Rocío Carrasco por no frenarle los pies. "Es vergonzoso que ella como hija lo permita", lamentó en su programa.

Un enfado al que Rocío Carrasco restó importancia el pasado viernes en el especial 'Montealto: regreso a la casa'. La hija de 'la más grande' definió a su tía como "muy cómica y muy actriz". "Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que han ocurrido y que ni a ella ni a nadie les han parecido vergonzosas... que no sé. Me parece que curioso que te parezca vergonzoso algo que no se hace con mala intención ni para herir".

Como era de esperar, Rosa Benito ha tomado el turno de réplica este lunes en el programa de Sonsoles Ónega con una actitud mucho menos vehemente: "Cuando dice lo de cosas vergonzosas... Yo la he defendido a ella siempre. Lo único que he dicho, como Rosa Benito, es que yo sin mis hijos no podría vivir. Pero hablo en primera persona, no hablo de los demás".

"Si ella se refiere a esas cosas vergonzosas... Yo siempre he sacado la cara por ella", ha añadido la que fuera ganadora de 'Supervivientes 2011', que también ha aprovechado para dejar clara su posición en el conflicto de Rocío Carrasco con su exmarido: "Yo siempre he estado en contra de Antonio David".

Telecinco emitirá esta noche una nueva entrega de 'Montealto: regreso a la casa'. En el programa del pasado viernes, Rocío Carrasco habló de los documentos que encontró en el dormitorio de su madre y que son la base de su próximo documental: "Me sirvió para esclarecer muchas dudas". "No sé si se avecina un terremoto, pero las cosas no son como se han contado", afirmó.