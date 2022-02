El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que se ha celebrado este viernes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha contado con dos invitados muy especiales. Alaska y Mario Vaquerizo se han convertido en los inesperados protagonistas del evento, donde han presentado el primer himno oficial de la competición.

Además de ejercer como manos inocentes del sorteo, los artistas han interpretado el tema compuesto por ellos mismos: 'Celebrar es ganar'. La actuación ha pillado a todos por sorpresa, por lo que no es de extrañar que ambos hayan acaparado buena parte de la conversación social en redes.

"Aunque hemos compartido escenario, nunca habíamos hecho una canción juntos", ha recordado Alaska después de la actuación. Vaquerizo, por su parte, se ha encargado de desvelar que el próximo 23 de abril acudirán al estadio La Cartuja de Sevilla para interpretar el tema en la final de la Copa del Rey.

Además, ha contado cómo les llegó la propuesta por parte de Luis Rubiales: "Eran Navidades. Me llamó el presidente y me dijo que quería que hiciéramos el primer himno de la Copa del Rey". "Me gusta mucha la competición porque representa lo que somos Alaska y yo, todos somos iguales (...) pensaba que era una cámara oculta", ha asegurado.