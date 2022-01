La última entrega de 'Salvados' se centró en la salud mental de los jóvenes y para ello contó con dos invitados conocidos que han necesito ir al psicólogo. Amaia Romero y Jaime Lorente se sinceraron acerca de lo que supuso para ellos la fama repentina a raíz de 'OT 2017' y 'La casa de papel' respectivamente.

La cantante habló de sus sensaciones tras acabar el talent, que fue todo un fenómeno de masas en su edición: "Yo solo tenía 19 años y cuando terminó, estuve un año sin ser consciente de lo que me había pasado y me estaba pasando. Me dejaba llevar. Sentía que la gente creía que me conocía y esperaba algo de mí que ni yo misma sabía. No me sentía comprendida".

"A los meses de ir a vivir a Barcelona me di cuenta de que algo no iba bien. Había querido siempre dedicarme a la música pero descubrí que no era lo que había imaginado. No me apetecía hacer nada, y nunca había sido así. No me fue complicado ir al psicólogo. La primera llamada fue esperanzadora", reconoció.

Amaia explicó que se considera una persona "muy insegura" y que el programa "fue la gota que colmó el vaso": "Cuando iba al estudio a componer con artistas siempre me sentía pequeña, con miedo a que se dieran cuenta de que no valgo o a decepcionar. Que escribieran sobre si tenía que depilarme los sobacos ya era exagerado, nunca lo he entendido". También se sinceró acerca

Por otro lado, también habló en el programa de lo que le provocan las redes sociales: "A veces me comparo con otra gente y me hace sentir fea, con miedo a mostrarme por lo que pudieran decir. Es una presión. Cada día pienso en quitarme las redes, pero al final es verdad que es parte de mi trabajo".

Jaime Lorente: "He lucha por un sueño que no era el mío"

Como ya ha expresado en anteriores ocasiones, Jaime Lorente no se siente cómodo con la fama mundial que le ha provocado su aparición en 'La casa de papel'. "He luchado por un sueño que no era mío", asegura el actor, que ha tenido una sobreexposición que le ha hecho "sufrir".

Lorente asegura que la fama le llegó pronto y que cuando aterrizó en Madrid no quería hacer "nada de ficción". "Lo hice porque el teatro no da mucho dinero". El actor confiesa que se ha considerado "un objeto": "He sentido el amor de la gente, pero me paraban por la calle y me pedían una foto y me consideraba un 'souvenir', nadie me preguntaba cómo estoy". "Yo sigo siendo el de siempre", insiste Lorente, que afirma que no es "'La casa de papel' ni un personaje público".

Por otro lado, el actor afirma que nunca ha entendido que "la prensa rosa" se preocupe de su vida ni le persigan fotógrafos por la calle sacándole fotos con su pareja y familia: "Nunca he vendido mi vida, y me daba mucha ansiedad. Sentía mi intimidad violada, era una sensación horrible".