El estreno del ‘Benidorm Fest’ 2021 será uno de los contenidos destacados en la programación de este miércoles. La 1 de TVE y RTVE Play emiten esta noche (22:40 horas) la primera semifinal en la que Varry Brava, Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Unique, Tanxugueiras y Chanel se jugarán los primeros cuatro pases a la final. Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernand serán los encargados de presentada la gala, que se celebrará en el Palau de los Esports L'Illa de Benidorm (Alicante).

Telecinco emite una nueva gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos’ (22:00 horas). Tras la salvación de Alatzne, Héctor, Carmen y Álvaro protagonizarán el primer duelo de expulsión en el reality. El elegido por el público en la votación abierta en Telecinco.es abandonará el concurso, aunque antes de hacerlo tendrá que decidir a qué compañero deja en herencia su esfera. Además, antes de la segunda ronda de nominaciones, Lydia Lozano, colaboradora de ‘Sálvame’ seleccionada para protagonizar la serie de asaltos que van a sufrir los concursantes desde esta tarde, volverá a colarse en la casa para esconder un lingote y quien lo encuentre se hará con la deseada inmunidad.

Ángela Cremonte y Javier Rey, en Antena 3

‘Mentiras’ regresa esta noche a Antena 3 con un nuevo capítulo (22:45 horas). En esta ocasión, la policía no encontró nada en casa de Xavier durante el registro. A pesar del miedo, Laura decide volver a su casa. Mientras, tanto, Xavier se ha reunido con Mario, el antiguo jefe de Laura. No es la primera vez que Laura hace una denuncia falsa. A él le destrozó la vida y no va a permitir que lo haga otra vez, hablará con la policía. Pero en el Instituto se ha corrido la voz y Lucas está sufriendo las consecuencias. Laura se entera de que el juez ha archivado la causa, se siente impotente. Ve a Amal, la novia de Lucas, en el patio del instituto a punto de desmayarse. Algo grave le pasa. La lleva al hospital. El padre de la chica no puede enterarse de lo que ha hecho. Solo una persona puede ayudarles: Xavier Vera.

Ana Pastor y Margarita Robles hablan sobre la crisis de Ucrania en laSexta

laSexta opta esta noche por una nueva entrega de 'El objetivo' (22:30 horas). Cuando crece la tensión por la acumulación de tropas rusas en la frontera de Ucrania, Ana Pastor recibe a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para responder a todas las preguntas sobre qué está pasando en el país, si hay una amenaza real de guerra y cómo puede afectar a España lo que ocurra allí. Además, la ministra explica la misión permanente de la OTAN, de la que España forma parte en el terreno, y que ha tensado una vez más las relaciones entre los dos socios del gobierno de coalición.