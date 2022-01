Esta semana se ha estrenado ‘Sálvame Lemon Tea’ en la sobremesa de Telecinco. María Patiño y Terelu Campos se han reencontrado en la renovación del primer tramo del programa, lo que supone el regreso de la colaboradora de ‘Viva la vida’ al programa, tal y como avanzó en exclusiva Yotele. A pocos días de su debut, las presentadoras han protagonizado un intercambio de indirectas entre ellas.

El programa de corazón no quiso dejar de tratar el tema nacional de la semana. En el primer bloque de 'Sálvame', se analizó la infidelidad de Iñaki Urdangarin y su nueva relación con Ainhoa Armentia, lo que llevó a una confusión de Terelu y una reacción inmediata de su compañera: "Trabajan en una asesoría fiscal, no en un despacho fiscal", la rectificó.

La hija de María Teresa Campos no se hizo esperar al ver cómo había saltado la gallega: "Voy a corregirlo. En verdad has corregido a un guionista en directo. Muy mal. Muy feo. Ahora te comes el marrón", soltó la copresentadora cabreada con la periodista con la que ha vuelto a compartir programa tras años de distanciamiento. Por su parte, María Patiño no quiso quedarse callada y dejar pasar el tema. También optó por lanzarle una pequeña indirecta: "Ay, es que no sabes asumir los errores", expresó.