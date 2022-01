Belén Esteban ha vuelto esta semana a 'Sálvame' sin ocultar su enfado con Paz Padilla. La presentadora realizó unas controvertidas declaraciones sobre las vacunas contra la Covid cargadas de lapsus linguae, lo que dio lugar a todo tipo de bromas. Los comentarios de Paz, que afirmó que las inyecciones "no servían" con las nuevas variantes, molestaron mucho a la colaboradora, que ha vuelto a la carga.

La de Paracuellos volvió a llamar "irresponsable" a la presentadora, con la que coincidirá este jueves. 'El jueves voy a coincidir con Paz', afirmaba este martes la colaboradora, que avanzaba: “No pasa nada, puedo hablar de todo”.

“¿Que hice mal en no cogerle el teléfono? Sí, pero estaba enfadada y estaba con amigos en Marbella”, explicaba Belén, que añadía: “Voy a coincidir con ella y yo estoy la mar de tranquila”. “Hablando se entiende la gente, si no nos podemos entender no pasa nada, vendré a trabajar, ella es la presentadora y siempre habrá buen tono”, expresaba la tertuliana, que cree que ella y Paz están en puntos muy diferentes de la vida.

Pese a ir en son de paz con la presentadora, Belén volvió a dejar claro que no se va a cortar: “Si ella me dice algo, no me voy a callar, le voy a dar mi opinión”. Esta tensión entre la colaboradora y la presentadora mantiene “preocupado” a David Valldeperas, director del programa, según comentó Jorge Javier.