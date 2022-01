A diferencia de su sobrina, Gloria Camila parece que está dispuesta a enterrar el hacha de guerra con su hermana Rocío Carrasco.

Mientras Rocío Flores se despacha a gusto con la prensa asegurando que no va a haber ningún tipo de acercamiento con su madre y la acusa de haberla echo llorar mucho más que los últimos acontecimientos sucedidos con su padre, Gloria Camila ha asegurado en su última aparición televisiva que está dispuesta a reencontrarse con su hermana.

La emisión en exclusiva de seis minutos de parte del nuevo documental de Rocío Carrasco ha removido mucho las emociones y los recuerdos de la hija menor de Rocío Jurado.

El nuevo fichaje de Ya son las ocho reaparecía ante las cámaras para pronunciarse sobre los últimos movimientos que se han producido en el seno familiar, para hablar del estado de salud de su padre, el torero Ortega Cano, y para compartir con la audiencia cómo se sintió al ver cómo su hermana abría los contenedores con los enseres personales de su madre.

"Le doy el tiempo que ella necesite"

Gloria Camila ha reconocido que, durante la emisión de las controvertidas imágenes, rompió a llorar en su casa debido a la cantidad de momentos que le volvieron a su mente. "He llorado sola en mi casa viéndolo. El momento en el que saca los retratos de Nueva York, el bloc... Yo no tenía conocimiento que existiese eso y después de 15 años lo veo… También he visto las cosas de la casa. La mesa de la salita, el tambor... Ha sido como volver 15 años atrás, que es donde te quedas y te vas", confesaba muy emocionada Gloria Camila.

Fue tras las palabras de Gloria Camila cuando Sonsoles Ónega le preguntaba a la joven si está dispuesta a levantar el teléfono y llamar a su hermana. "Me da mucha pena la situación. no tener la comunicación para poder hablarlo y recordarlo juntas… Al final es la hermana mayor dándole cosas a los pequeños que igual no recordamos. Siempre me está faltando esta parte", aseguraba antes de señalar que ella no debe ser quien realice esa llamada pero que sí que la está esperando. "Le doy el tiempo que ella necesite y quiera para que me llame y hablar", zanjaba.