Este martes ha trascendido una noticia inesperada y muy sorprendente relacionada con dos rostros muy populares de la prensa rosa. Bigote Arrocet y Bárbara Rey podrían haber iniciado una relación amorosa, según publica Infolujo. ‘El programa de Ana Rosa' ha recogido esta mañana la información, sobre la que también se ha pronunciado la hija de la vedette, Sofía Cristo.

La noticia ha impactado en el plató del magacín matinal de Telecinco, dejando sin palabras a Patricia Pardo: "Me he quedado muerta". Joaquín Prat, que ha nombrado a Bárbara Rey y Bigote Arrocet como "la pareja estrella de las navidades", ha explicado que los dos estuvieron juntos anoche en una fiesta: "Parece que ambos han confirmado esa relación". "Me alegro muchísimo porque el amor no tiene edad, no conoce barreras y llega a tu vida cuando menos te lo esperas", aseguró.

El programa ha charlado con Clara Tena, la empresaria que organizó el evento, para conocer más detalles sobre el encuentro. "Ver a Edmundo feliz fue muy grande. Se respiró una magia increíble, Bárbara es maravillosa", admitió en una conversación telefónica con una redactora del espacio: "Son muy discretos y no entramos en ese tipo de detalles. Solo te puedo transmitir que vivimos instantes mágicos todos los asistentes". Al parecer, ambos se conocían desde hace muchos años y siempre han tenido muy buena relación.

Sofía Cristo, que coincidió con Bigote Arrocet en la casa de 'Secret Story', se ha puesto en contacto con Cristina Tárrega para matizar que se trata de una relación de amistad: "Me ha dicho que se conocen de hace muchos años y que solo son amigos". "Mi madre no me lo ha comunicado y me extraña porque nos lo contamos todo", ha confesado la DJ durante su conversación con la colaboradora.