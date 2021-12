'El programa de Ana Rosa' ha hecho este lunes un repaso por las comunidades autónomas en las que es necesario presentar el pasaporte Covid para entrar en restaurantes o locales de ocio, una medida que se está implementando con el objetivo de frenar los contagios. Desde Andalucía, última comunidad en sumarse, la reportera Rocío Romero ha explicado que los bares también podrán pedir el documento a quienes consuman en la terraza del establecimiento.

Durante el directo, la periodista se ha acercado a una persona que estaba tomando un café en una terraza para hacerle una pregunta: "¿A usted le han pedido el pasaporte Covid?". Además de responder, el hombre ha aprovechado el micrófono del magacín matinal para compartir su opinión: "No he entrado dentro. Pero de todas formas, si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente".

"No voy a entrar a ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, que no sanitaria", ha añadido mientras la reportera intentaba salir del paso: "Vaya por dios... Cada uno piensa como quiere".

Ana Terradillos contesta a las críticas sobre el pasaporte covid: "Me apetece estar en un escenario seguro" #AR20D https://t.co/RiMOV5vDxk — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 20 de diciembre de 2021

Desde plató, Ana Terradillos mostraba su sorpresa por las palabras que acababa de escuchar: "Madre mía, nos ha dejado... Hay de todo". "Me estoy acordando ahora de las manifestaciones que se empiezan a desarrollar en ciertos puntos de España. En San Sebastián, por ejemplo, el sábado hubo una muy gorda que juntó prácticamente a 3.000 personas en contra de las medidas Covid y del pasaporte Covid ", recordó a continuación.

"En San Sebastián hay que enseñarlo para todo", ha comentado la presentadora, insistiendo en que a ella le parece "estupendo" que se tome esa medida por el bien de todos: "El que no lo tenga, que se fastidie, y ya está". "No estoy a favor de la vacunación obligatoria porque cada uno decide, pero sí estoy a favor de cercar a los no vacunados porque a mí me apetece estar en un escenario seguro", ha finalizado.