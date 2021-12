La última medida impulsada por la empresa encargada de gestionar el transporte de Berlín ha sorprendido a muchos de los ciudadanos de la ciudad. La compañía ha empezado a distribuir unos billetes de tren rociados con cannabis y fabricados para poder ingerirse. La decisión ha generado un gran debate en Alemania, por lo que un corresponsal de RTVE ha querido conocer de cerca cómo son los nuevos abonos.

En el Telediario de prime time de La 1, Miguel Ángel Garcia informó desde una estación de esta decisión. En concreto, durante unas semanas, se distribuirán billetes de tren totalmente comestibles con toque de aceite de cáñamo, que provoca un efecto relajante en el consumidor sin perjudicar a la salud: "Lo puede comer cualquier persona, incluso un niño".

El corresponsal no se lo pensó y quiso probarlo en la pieza emitida en el informativo presentado por Carlos Franganillo: "No tienen un aspecto a muy apetecible. No es exactamente un pastel de Navidad". "Los efectos ya se verán", añadió en tono irónico ante las cámaras del espacio.