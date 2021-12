Ha llegado el gran día para Besay Pérez. El vocalista de 'Los Sabandeños' se enfrenta este sábado, 11 de diciembre, a las semfinales de 'La Voz', donde el cantante canario buscará una plaza para la final del programa de Antena 3.

De 29 años y natural de Tenerife, es solista del grupo folclórico de 'Los Sabandeños'. Besay contó en su presentación en el programa que "se crió junto a sus abuelos y su madre porque su padre les abandonó cuando él y su hermano mellizo tenían apenas meses". Es tartamudo y "el único momento donde no tartamudea es al cantar", reconoce el cantante al que no le gusta que le encasillen en lo lírico, "porque también canta otras cosas", pero su potencial "lo saca principalmente en temas de grandes tenores". “Siempre he tenido el hándicap social de la tartamudez”, añade.

En las Audiciones a ciegas, se atrevió a interpretar el tema ‘O sole mío’ de Pavarotti y logró impactar a los cuatro coaches llevándose un merecidísimo pleno. Besay optó por sumarse al equipo de Malú.

En La Gran Batalla, cantó junto con Makiko Kitago y el Grupo TNT una versión increíble de 'A mi manera' de Il Divo. Una interpretación histórica en 'La Voz' donde el lírico y las armonías crearon una fusión única. Besay fue el único seleccionado para continuar a los Asaltos.

En los Asaltos, Besay Pérez se ganó un puesto en el equipo de Malú tras demostrar una vez más, que el lírico tiene cabida en ‘La Voz’. El talent interpretó con mucho cariño el tema ‘Abriré la puerta’ de David Bisbal y Alejandro Fernández enfrente mismo del artista almeriense.

Tal fue la impresión que, David Bisbal se subió al escenario para crear un momento único en ‘La Voz’ al unir su voz con la de Besay para interpretar el tema en el centro del plató. ¡Vaya conexión!

La voz personificada pisó el escenario de nuevo en el Asalto Final: Besay Pérez impresionó con una versión única del tango ‘Nostalgias’.

Tanto Malú como Beret, se quedaron boquiabiertos con el gran talentazo del concursante pero, más conquistó al público otorgándole el pase al Directo tras sus votaciones.

Finamente, en el Directo, Besay se ha atrevió con una versión del tema ‘María’ del musical West Side Story. El talent tinerfeño bordó su actuación y logró que Malú se decantase por elegirlo como el semifinalista dentro de su equipo. Además, Luis Fonsi dedicó unas emotivas palabras al talent compartiendo un mágico momento en ‘La Voz’: "Eres bueno de verdad, yo quiero compartir contigo".

Los ocho semifinalistas lucharán por conseguir su hueco y hacer realidad su sueño de ganar el programa.