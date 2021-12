Telecinco emitirá el 14 de diciembre 'El último viaje de Rocío', un especial que ocupará la franja habitual de 'Sálvame'. El espacio vespertino reveló ayer la existencia de 18 contenedores en los que se guardan pertenencias de Rocío Jurado que nunca han visto la luz. Todas ellas serán trasladadas en directo el próximo martes hasta el lugar en el que se grabará la docuserie de Rocío Carrasco.

Una de las primeras en reaccionar al tráiler ha sido Rosa Benito, que anoche pudo verlo durante el transcurso de 'Ya son las ocho'. "Me he emocionado muchísimo cuando la he escuchado decir que lo que más le gustaba era cantar y que cuando fuera muy viejecita seguiría cantando", reconoció con lágrimas en los ojos.

El director de 'Sálvame' afirmó este jueves que Rocío Carrasco no conoce "con precisión" lo que hay dentro de los contenedores, pero Rosa Benito no termina de creérselo: "La heredera, que es mi sobrina, tiene que saber lo que hay ahí. Desmantelar una casa como La Moraleja, donde hay 40 años de historia...". "Creo que tiene que saber lo que había en esos contenedores, no puede decir que no lo sabía", apuntó.

La colaboradora cree que "no hay ningún documento comprometido", porque Rocío "amaba a su familia ante todo". "Era feliz teniendo a su familia toda junta, siempre", dejó caer antes de finalizar con una petición: "Lo único que quiero es que el nombre de Rocío Jurado quede limpio, porque es lo único que ha hecho en su vida, no meterse con nadie y no juzgar a nadie ni a nada, solo ha luchado por su carrera y ha dejado un legado maravilloso".