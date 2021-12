¿Qué nos tiene preparado la nueva temporada de ‘Gente Maravillosa’?

Edu Yanes: Pues tenemos historias apasionantes y muchas temáticas nuevas que nunca antes se han abordado en ninguna de las versiones de ‘Gente Maravillosa’. Después del éxito de la primera temporada mantenemos sobre todo el compromiso social, mucha vitalidad, colorido y mucha alegría. El elenco de padrinos va a sorprender también, es muy variado y apropiado para cada una de las temáticas. En las cámaras ocultas hemos descubierto a muchísimos maravillosos, nos van a dejar con la boca abierta con sus reacciones.

¿Qué temáticas desarrollan los próximos programas?

Eloísa González: Yo no voy a desvelarlo porque los programas hay que verlos, ya saben, todos los lunes (ríe). Pero solo les adelanto que en el primer programa denunciaremos la conducción temeraria. Vienen las fiestas de Navidad y queremos hacer hincapié en este gran problema con una cámara oculta inédita para denunciar el uso del móvil al volante. Más adelante trataremos la violencia vicaria, la diversidad... Y otros temas que tienen que ver.

‘Gente Maravillosa’ en Canarias, Madrid, Andalucía... ¿Y después?

Edu Yanes: Es un programa que triunfaría en cualquier televisión generalista, con unas posibilidades enormes. Las televisiones públicas de este país deberían programar ‘Gente Maravillosa’ todo el año en busca de una sociedad más saludable y empática. En este momento no existen contenidos similares en las parrillas. Aunque Telemadrid estrenará ‘Gente Maravillosa’ también mañana lunes. Ojalá lo podamos ver en más televisiones próximamente.

¿Reacciona mucha gente en las cámaras ocultas? ¿Siempre bien?

Eloísa González: He tenido la suerte de presenciar muchas grabaciones de cámaras ocultas en estas dos temporadas y es algo que disfruto mucho. Es emocionante ver cómo tantos canarios salen en defensa de otros y a veces terminamos hasta llorando. Mucha gente salta a la primera ante esas situaciones injustas. La gente en Canarias es muy sensible con temáticas como la violencia a la mujer.

Hablamos de un programa de gran envergadura. ¿Cuántas personas forman el equipo?

Edu Yanes: Somos muchos, tanto en la preproducción de las cámaras ocultas como en la producción del programa, redacción, realización o en plató, hay un gran equipo de profesionales. No los he contado, pero creo que somos más de 60 personas. Además, con ‘Gente Maravillosa’ estamos generando en Canarias una buena cantera de profesionales de entretenimiento que confío sea una buena cosecha para el futuro de nuestra tele.

Un tándem explosivo en Televisión Canaria, presentadora y director. Eloísa, háblanos de Edu Yanes.

Eloísa González: Para mí Edu es mi maravillosa media naranja en televisión. No podría hacer el programa sin él porque es todo corazón y profesionalidad, se implica en todas las causas. Edu hace magia, una labor muy complicada entre los invitados y todo el equipo, lo adoramos. El proceso de producción del programa es pura “emoción”. Ese es el sello de Edu y su forma de entender la televisión.

Edu, háblanos de Eloísa González.

Edu Yanes: Elo es, sin duda, la presentadora más disciplinada a la que he dirigido. Se lo prepara todo minuciosamente pero, al mismo tiempo, le encanta dejarse llevar por las locuras que improviso cuando estamos en el aire. Es una comunicadora impresionante y el salto con este programa nos tiene a todos asombrados con su empatía y capacidad de trabajo. Ella es tal y como la vemos en pantalla, tiene esa magia que hace que llegue al corazón de todos los invitados. Elo hace que cada programa sea único.