Desde hace unas semanas, el expresident de Cataluña, Artur Mas, habla cada semana con diversas personalidades políticas "para recuperar el prestigio político" que se ha perdido en los últimos años. Esta semana ha conversado con Iván Redondo, que ha sido el quinto y último invitado de la primera temporada de un formato que ya ha asegurado que se retomará el próximo año.

Este encuentro con el que fuera asesor del presidente Pedro Sánchez se ha producido por la gira que Redondo está llevando a cabo para promocionar su libro 'La política o el arte de lo que no se ve'. En su charla con Mas, ha dejado claro su malestar con el PSOE: "Cuando lo das todo y no te sientes reconocido, se produce una desafección. Y eso a mí me ha pasado".

Esa desafección que asegura sentir, Redondo la ha hecho extensible al resto de la población, entre la que siente un malestar con la clase política de nuestro país. Por este motivo, tiene la convicción de que próximamente se producirán cambios: "Tienen que volver las listas abiertas, las formas de participación", porque según él, está es la única forma de que el ciudadano vuelva a "creer en la política".

Siguiendo por el camino de los cambios, no ha dudado en dejar claro su creencia de que la Constitución cambiará en los próximos años: "Estoy convencido de que será reformada antes del año 2030". Sin embargo, Artur Mas no se ha mostrado tan optimista al respecto, pues era una de las cosas que él pedía durante la sucesión del procés y que fue completamente descartada por los gobiernos tanto del PP como del PSOE.

Para conseguir esto, Redondo ha realizado una comparativa futbolística: "Como buen mediocampista tienes que atender bien todo aquello que te viene y romper una pierna si hace falta, es decir, asesorar e investigar y dar buenos datos, es decir, buenas pasadas. Construir tu propio marco dentro del campo de juego". Tras esta metáfora, ha pedido que se recuperar la buena política con una sugerencia, que se haga partícipe a la oposición a la hora de redefinir las pensiones: "Sería un gesto de modestia y buena política. Una buena oportunidad de hacer normal aquello que en la calle es normal".