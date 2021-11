'El intermedio' indagó este lunes en el pasado de los políticos. Thais Villas se desplazó hasta los alrededores del Congreso de los Diputados para charlar con algunos de ellos sobre sus primeros trabajos. Uno de ellos fue Gabriel Rufián, que confesó que cobró en negro y en sobres durante su primera experiencia en el mundo laboral.

"Trabajé descargando camiones de feria y controlando a los críos durante todo el día frente a centros comerciales. Había un toro mecánico, un hinchable grande... Controlaba que nadie se hiciera daño", explicó el diputado de ERC, que guarda un buen recuerdo de aquellos tiempos: "Era divertido. Y en negro, claro".

Una declaración que pilló por sorpresa a Thais Villas. "¿En sobre? ¿Ha cobrado usted en sobres?", le preguntó a su invitado, que respondió afirmativamente: "He cobrado en sobres".

Durante la entrevista, Rufián recordó otros de los empleos que tuvo antes de entrar en política. Además de trabajar en discotecas, estuvo "en la sección de ropa joven de unos grandes almacenes". Aunque no desveló lo que cobraba, aseguró que también lo hacía a través de sobres.

"No me acuerdo, pero pagaban en sobre también. No hacían transferencia, pero le estoy hablando de hace 20 años", dijo el diputado mientras la reportera apuntaba que "eso del sobre debe ser una cosa más común de lo que nos pensamos".