Sonsoles Ónega ya está preparada para hacer doblete en Telecinco. La cadena de Mediaset ha anunciado que 'Ya son las ocho' comenzará a emitirse el próximo lunes, 15 de noviembre, a partir de las 20:00 horas. La versión vespertina de 'Ya es mediodía' pondrá fin al adelanto del prime time, sustituyendo de esta forma a 'Secret Story' tras no haber cumplido las expectativas de audiencia.

El formato producido por Unicorn Content abordará asuntos de política y actualidad, pero también estará muy pendiente de la prensa del corazón. La sección 'Fresh' llega a las tardes de Telecinco con su equipo habitual de colaboradores, según puede verse en la nueva promoción del programa. Alexia Rivas, Rosa Benito, Miguel Ángel Nicolás y Jorge Pérez son algunos de ellos.

Marta Riesco, relacionada con Antonio David

El fichaje más llamativo es el de Marta Riesco, periodista y reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Durante las últimas semanas ha ocupado el foco mediático al ser relacionada con Antonio David Flores después de que una revista publicara la separación del exguardia civil y Olga Moreno.

Tras varios días en silencio, Riesco emitió un comunicado leído por la propia Ana Rosa Quintana en el magacín matinal de Telecinco. En el escrito lamentaba que su trabajo hubiera quedado "en un segundo plano" y aseguraba que no es "un personaje público".

"No quiero entrar en temas personales. Si entro, me acusarán de lo que digo. Y si no lo hago, me acusarán de que callo", añadió. Además, criticó "la gran presión mediática y el acoso" que estaba sufriendo.