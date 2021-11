Las últimas semanas no están siendo nada fáciles para Ana Rosa Quintana.

La presentadora se ha convertido en el blanco de críticas perfecto para muchos desde hace ya un tiempo y sus feroces editoriales sobre la situación política en España le han valido para crearse nuevos enemigos en las redes sociales.

Sin embargo, ha sido un ex colaborador de El Programa de Ana Rosa el que ha puesto a la presentadora en el disparadero, una vez más, sacando a la luz la supuesta peor cara de la reina de las mañanas.

Antonio Maestre, colaborador habitual de un conocido medio nacional, ha redactado un duro artículo de opinión en el que "atiza" a la presentadora y en el que denuncia la forma de trabajar de Quintana tras su experiencia con ella y su posterior despido del programa hace unos meses.

Incluso llegó a criticar la forma en la que la presentadora dirige su programa.

Hay que recordar que, cuando se produjo la marcha de Maestre del programa, el periodista reconoció que habían decidido prescindir de él porque "me dijeron que mi presencia molestaba".

"Miente con descaro"

A lo largo de un extenso artículo, Antonio Maestre no deja ni un solo cabo suelto en lo que a Ana Rosa respecta y pone de manifiesto lo que para él son unas muy malas prácticas periodísticas y las mentiras que la comunicadora comparte diariamente a través de su programa.

"Puede mentir con descaro. Su finalidad no es informar, sino influir en la dirección que viene bien a sus intereses políticos y económicos" refleja Maestre antes de entrar en detalles sobre Quintana. "La reina de las mañanas decidió emprender durante la pandemia una estrategia de desgaste sistemático contra el gobierno de coalición. No se trata de una posición editorial legítima", zanjaba.

Además, Maestre critica que la presentadora mienta a sabiendas de lo que está haciendo. "No, se trata de mentir, de manera reiterada y aun cuando es advertida de la mentira. Se trata de seguir insistiendo en la mentira, conocedora de su gran poder de difusión, y no pedir disculpas. Porque no es una libre decisión periodística, sino una campaña política que busca hacer prevalecer sus intereses usando como artificio un medio de comunicación. El periodismo es solo la forma en la que esconde una manera directa de intervenir en política para lograr de manera más efectiva sus intereses", sostiene el colaborador.

"Ana Rosa Quintana solo mueve los hilos para hacer bailar a quien defiende sus rentas en su lugar, sin mancharse demasiado, mintiendo y usando el tremendo poder de su programa para dar alas al fascismo", confesaba el periodista entre otras lindezas.