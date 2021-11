El mundo del corazón enmudeció hace unos días después de que Ana Rosa Quintana confesase una situación personal que la mantendrá alejada de la televisión durante un tiempo.

La presentadora anunciaba que padece cáncer de mama y que debía comenzar cuanto antes un tratamiento para curarse de esta dolencia. "Tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia" compartía Quintana visiblemente emocionada y con sus compañeros rotos de dolor mientras escuchaban las emocionantes palabras de la periodista.

Tras el doloroso anuncio de Ana Rosa, muchos compañeros se volcaron con la conductora del programa matinal de Telecinco que, durante 17 años, ha asistido sin falta a su cita con la audiencia.

Decenas de rostros de la televisión y del mundo del periodismo quisieron dedicar unas palabras de cariño y ánimo a la presentadora que se enfrenta a un duro camino del que, seguramente, saldrá airosa.

Sin embargo, uno de los mensajes que más ha resonado para la audiencia ha sido el de María Patiño. La presentadora de Socialité quiso dedicarle unas palabras a Ana Rosa que ha generado un gran revuelo en Twitter por lo confuso del mensaje.

“Nada es gratuito, recoges lo que siembras”

Patiño envió un mensaje de ánimo a la presentadora que, tras publicarlo, causó mucha conmoción en redes sociales ya que lo que escribía la presentadora daba lugar a una interpretación nada acertada tras la confesión de Ana Rosa.

Nada es gratuito, recoges lo q siembras!!! https://t.co/K07MlLPzqF — Maria patiño (@maria_patino) 2 de noviembre de 2021

Tras el revuelo formado, Patiño aseguró que el mensaje no tenía el sentido que le estaban dando los usuarios de Twitter y que ella sabía perfectamente el sentido del mensaje que le estaba dedicando a su compañera.