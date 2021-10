Nuria Roca continúa apostando fuerte por traer a su nuevo programa, La Roca, personajes potentes que conectan con el público como nadie.

Uno de esos rostros a los que el público ama y odia a partes iguales es el cocinero y presentador de ¿Te lo vas a comer?, Alberto Chicote.

Chicote, que regresa a La Sexta con su exitoso programa, ha concedido a Roca una entrevista en la que ha adelantando los contenidos de su próximo programa y en el que, además, ha hablado de algunos aspectos de su vida privada.

El cocinero ha adelantado que en la siguiente entrega de su espacio en las noches de una de las cadenas de Atresmedia abordará la problemática que existe en torno a la utilización de la imagen de los famosos para vender productos para la salud de forma fraudulenta.

El propio chef y otros compañeros de profesión han sufrido esta complicada situación en la que las marcas se aprovechan de la imagen de personajes famosos para vender sus productos sin importarles el daño que puedan causar en la salud de las personas.

Precisamente de eso, del cuerpo y del cuidado personal, Roca y Chicote han tenido una conversación de lo más amena en la que la presentadora le ha preguntado al rey de los fogones qué ha hecho para estar tan delgado y cuál es la dieta que ha seguido para conseguir el físico que tiene actualmente.

La respuesta de Alberto Chicote dejó a la presentadora boquiabierta al responderle con su habitual desparpajo y avisó: no hay dieta que valga.

Método desvelado

Al ser preguntado por qué método había seguido para perder 40 kilos en año y medio, el cocinero ha asegurado que "nunca he hecho una dieta milagro".

"Yo he perdido 40 kilos, poquito a poco, al tran tran. Empecé con un programa que se llamaba 'Dietas a examen' y en el que diferentes personas se sometían a diferentes dietas y yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de un modo habitual. De esto hace ya varios años, y desde entonces hasta ahora no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado: '¿Y tú qué te has tomado para perder peso?'. Ni un solo día" desvelaba Alberto Chicote.

Y, además, contaba cómo reaccionaba la gente cuando el cocinero les contaba la verdad que se esconde tras su pérdida de peso. "cuando les digo que mi consejo es 'vete a tu profesional médico de nutrición y consulta lo que tienes que hacer', la cara de desánimo es como 'eso ya lo sé; yo lo que quiero es el truco'. Y es que no hay milagros. No hay productos que te vayan a hacer así... Que no es así. Que hay que ir al médico, consultar el caso de cada uno y ponerse en manos de un profesional siempre" sentenciaba.