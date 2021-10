Sonia Monroy volvió el sábado para ser entrevistada en el tramo final del 'Deluxe'. "Los diez últimos minutos son los que más gente nos ve", bromeó Jorge Javier cuando la invitada entró en plató. "Soy la única famosa de España que la traen al 'Deluxe' aunque no tenga nada que contar", respondió ella de manera simpática.

Lo cierto es que Monroy volvió a hablar (de manera express) de su su relación actual con Yola Berrocal, su paso por 'La casa fuerte' hace un año o su vida en Hollywood, de la que incluso ha grabado un reality show que estrenará en YouTube. De hecho, la celebrity mostró que se había tatuado en la espalda la palabra "Hollywood" "Por mucho que os riais, llevo doce años ahí y yo sé que el que la sigue la consigue", afirmó.

Tal y como ella explicó, paga 2.000 dólares de alquiler por vivir en Los Ángeles, "al lado de los Óscar". El presentador quiso saber de qué vive y ella respondió sincera: "De las rentas. Yo tengo propiedades". También aseguró que había protagonizado un anuncio de Pepsi por el que le pagaron 50.000 dólares.

Todo comenzó cuando dejó caer la cifra que le habrían pagado. "¿Te pagan 50.000 por venir aquí diez minutos?", preguntó Jorge Javier, "No, ¡pero hay un cinco!", comentó ella. "¿Te acuerdas cuando te fuiste de 'Sálvame'?", rememoró el presentador. "Hombre, es que me pagasteis 300 euros y encima me fui enfadada", dijo ella sobre su fatídica entrevista en la que se fue a gritos del programa.