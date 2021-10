María Patiño se ha visto envuelta en uno de esos momentos de televisión que son un tierra trágame en toda regla.

La presentadora se encontraba, como cada sábado y domingo, presentado su programa Socialité, en el que analiza las noticias y momentos mas destacados del corazón que han ido sucediendo durante la semana.

La familia Pantoja ha vuelto a copar, una vez más, todos los titulares. Sin embargo, ha sido por el último polígrafo que le han hecho a la madre de Canales Rivera, por lo que la periodista ha vivido un surrealista momento en directo que le ha provocado un ataque de risa que no ha sabido cómo parar.

Patiño, que recientemente ha sido nombrada embajadora de un municipio de una isla canaria, quiso recrear una sesión de espiritismo que, según Rivera, esta tuvo con su hermano Paquirri.

Acompañada por su compañero y reportero del programa, Jorge Moreno, ambos recrearon el surrealista momento en directo y a partir de ahí, todo es historia de la televisión española.

"No sé si estás llorando o riendo"

Mientras recreaba esta situación, auspiciada por los directores del espacio, Patiño cortaba en seco para espetar un "estas cosas me dan mucho miedo".

Al terminar el divertido momento, la presentadora daba paso a la reportera Laura Roigé y, sin decir nada, rompía a reír como si le fuera la vida en ello mientras la periodista, desconcertada, no sabía muy bien qué hacer. "María, ¿pero ríes o lloras? Me estás preocupando”, decía su compañera mientras Patiño no podía ni explicarse.